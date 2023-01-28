“白菜男孩”李相浩斩获本赛季首枚奖牌. January. 28, 2023 07:41. by 姜东雄记者 leper@donga.com. “白菜男孩”李相浩（28岁•耐克森轮胎•照片）在2022~2023赛季国际滑雪联合会（FIS）单板滑雪世界杯上获得了个人新赛季首枚奖牌。 李相浩27日在加拿大安大略省蓝山举行的世界杯男子平行大回转决赛上，继本雅明•卡尔（38岁•奥地利）之后位居第二。这是李相浩在本赛季世界杯上获得的首枚奖牌，也是继去年3月在德国贝尔希特斯加登大赛上获得铜牌后时隔10个月再次获得的奖牌。 此前，李相浩本赛季的最好成绩是去年12月世界杯揭幕战德国温特贝格大赛的第9名。2018年平昌冬奥会银牌得主李相浩在世界杯上共获得1枚金牌、5枚银牌、4枚铜牌。 世界排名第14位的李相浩在48人参加的当天预选赛中以1分16秒94的成绩以第一名进入了16强。在16强比赛中，李相浩以0.42秒的优势战胜了詹•科希尔（39岁•斯洛文尼亚），在8强赛中他又以0.1秒的优势战胜亚历山大•法尔（34岁•奥地利），进入了4强。在半决赛中，他领先世界排名第7位的奥斯卡•克比亚特科夫斯基（27岁•波兰）0.47秒进入决赛。由于李相浩在决赛中起步较晚，所以速度慢了一些，在终点线前的第6个记号门中脱离了路线，未能跑完全程。一同参加本次比赛的金相谦（34岁•High1）排名第24位。 李相浩在赛后表示：“本赛季我的成绩一直低迷，但大韩滑雪协会和会长公司乐天一直信任并支持我，所以取得了好成绩”，“将以世界锦标赛金牌为目标，竭尽全力。”本赛季的世界锦标赛将从下月19日开始在乔治亚举行。李相浩计划参加19日的平行大回转、21日的平行回转、以及22日的团体比赛。

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