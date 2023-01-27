朴志洙加盟葡超联赛波尔蒂芒队……“感谢本托教练”. January. 27, 2023 07:37. by 金培中 wanted@donga.com. “非常感谢保罗•本托主教练。” 韩国国家队中后卫朴志洙（29岁）发表了加盟葡萄牙足球超级联赛波尔蒂芒俱乐部的感想，并对前国家队主教练本托（54岁）表达了感谢之情。波尔蒂芒队26日通过俱乐部官方网站公布了朴志洙等5名新球员后，召开了记者招待会。波尔蒂芒队没有透露与朴志洙的合同期限。据当地媒体报道，朴志洙与球队签了1年零6个月的合同，合同截止日为明年6月。 前主教练本托为朴志洙进军欧洲舞台铺平了道路。朴志洙在记者会上表示：“本托教练是葡萄牙联赛的选手，国籍也是葡萄牙，所以觉得很亲切”，“听说（本托教练）和波尔蒂芒队主教练通了电话。”据悉，前主帅本托在球队引进朴志洙之前，向波尔蒂芒队主教练保罗•塞鲁齐奥（55岁•葡萄牙）讲述了他的故事。 朴志洙在前主教练本托执掌国家队主教练一职后，于2018年11月与乌兹别克斯坦队的比赛中完成国家队首秀。他参加了14场A级比赛，受到了前主教练本托的关注。但在公布世界杯最终参赛大名单的前一天，即去年11月11日，他因在与冰岛的热身赛中脚踝韧带受伤而落选。 2013年加入职业足球K1联赛仁川队的朴志洙2014年曾效力于K3联赛（3级联赛）议政府队，2015年在K2联赛（2级联赛）庆南队效力了4年。从2019年开始在广州恒大队（中国）效力2年，2021年被租借到水原FC后，他入伍尚武服完兵役。去年12月成为自由签约选手（FA）的朴志洙虽然接到了来自中国和中东球队的入队提议，但选择了新的挑战。 波尔蒂芒队是水原FC队的李昇祐（25岁）在2021年效力了6个月的球队。目前20岁以下代表选手中场球员金容鹤（20岁）从去年1月开始在该队效力。波尔蒂芒队在本赛季联赛18支球队中暂时排在第12位（6胜2平9负•积20分）。为了消除最近在5场联赛（1胜4负）中失掉9球的防守不安感，球队引进了朴志洙。朴志洙表示：“我认为（葡超联赛）攻防转换速度非常快。我会向金容鹤学习很多东西，尽快适应。”

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