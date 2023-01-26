真正的朋友. January. 26, 2023 07:40. . 穿着蓝色邮差衣服的男子凝视着正面。络腮胡和中分蓬松的山羊胡子令人印象深刻。绿色的背景上画着花。画中的男人叫约瑟夫•卢林。在阿尔勒时期，他是给文森特•梵高送信的邮递员。梵高足足画了6幅他的肖像画。究竟他是什么样的人，成为了梵高的画中的主人公呢？ 梵高怀着画家共同体的梦想抵达法国南部城市阿尔勒是1888年2月，卢林是在阿尔勒车站工作的邮递员。梵高为了给在荷兰的弟弟特奥送画或信件，经常去邮局，后来和他亲近起来。卢林是热情的社会主义者，也是一位为家人献身的47岁平凡的家长。他愿意为那些没有钱找模特的穷画家当模特。 1888年8月至次年4月，梵高画了卢林的6幅肖像画。其中三幅背景是花，这幅画是最后一个版本。与快速用毛笔描绘的人物形象不同，罂粟花、玉米花、雏菊等被细致地描绘了出来。 度过了37年短暂人生的梵高在阿尔勒时期是最幸福的，留下了很多杰作。但是与保罗•高更争吵后，他切断了自己的耳朵，最终住进了精神病院。与朋友高更急忙离开自己不同，卢林安慰并照顾了住院的梵高。 梵高相信，在画肖像画时，重要的不是像照片一样真实的描写，而是通过想象、记忆和强烈的色彩来表现人物的性格。这幅画也是卢林为了更好的赚钱前往马赛后，梵高依靠记忆画的。 最困难的时候在身边安慰的人才是真正的朋友。背景上画着的红色罂粟花语是抚慰和安慰。对于梵高来说，这个阿尔勒的邮差不是画了6次，而是画60次，想记住的世上值得感谢的朋友。

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