美国媒体：“朝鲜粮食不足，是上世纪90年代苦难的行军之后最严重的一次”. January. 21, 2023 09:45. by 金秀贤记者 newsoo@donga.com. 美国媒体声称，朝鲜正经历着上世纪90年代初中期“苦难的行军”以后最严重的粮食危机，饿死的人多达数十万至数百万人。 美国专门报道朝鲜的媒体“北纬38度”当地时间19日报道说，以朝鲜的粮食需求和供应量、粮食价格等为基础进行分析的结果显示，粮食库存量已降至最低需要量以下。最低需要量是在粮食平均分配的前提下，社会维持所必需的粮食下限。据测定，朝鲜的情况是联合国粮农组织最低标准粮食需要量的80%。 据“北纬38度”分析，2021年上半年，朝鲜大米价格与国际价格相比，每公斤相差0.5美元以上。自2009年该媒体开始测定以来，朝鲜谷物价格一直高于国际谷物价格，但像此次这样出现巨大差异实属罕见。“北纬38度”表示，这可能是意味着朝鲜粮食供应网瓦解的信号。 朝鲜粮食价格暴涨，是在因新冠疫情而关闭朝中边境的2020年1月，以及因印钞纸和墨水不足而发行“货币票”（代币）的2021年秋天。特别是玉米价格的涨幅比大米还要大。“北纬38度”解释说，这是因为作为主食的大米不足，只能依靠替代作物。 “北纬38度”分析说，朝鲜长达数十年的经济政策失败，加上疫情和乌克兰战争等导致世界粮食供求状况变得不稳定，遭受了更大的打击。另外，如果中国最近取消“新冠清零”政策等世界粮食需求增加，朝鲜粮食不足事态将更加严重。

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