欧盟：“我们也向清洁产业提供补贴”……与美国“通胀削减法”对抗. January. 20, 2023 07:59. by 趙은아 achim@donga.com. 欧盟对抗美国的通货膨胀削减法（IRA），表示“将向欧盟国家的清洁产业提供补助金”，并表明了制定《碳中立产业法》的方针。继美国之后，欧盟也开始支付补贴，预计保护主义贸易基调将进一步增强。 欧盟执委会主席冯德莱恩当地时间18日在欧洲议会全体会议上提及“迅速性和接近性”，把它作为培育环保产业的首要条件，并表示：“为了迅速扩大清洁科技产业规模，创造良好的产业条件，应该构筑规制环境。为此，我们将提出新的碳中立产业法。” 冯德莱恩对《碳中立产业法》解释说:"这将与欧盟的半导体法相同。" 这表现出了将简化对新清洁产业生产设施的许可程序等，积极支援相关企业的意志。 此前制定的欧盟半导体法的目标是，到2030年为止，把世界半导体生产市场占有率从9%提高到20%的水平。为了通过公共、民间投资扩大半导体生产，将投入430亿欧元（约57万亿韩元）。 欧盟担心美国通胀削减法的实施会削弱欧盟成员国的产业竞争力。特别是，未来增长可能性较大的环保企业有可能把投资转向美国而不是欧洲，因此正在密切关注。 此前，欧盟批评给北美产电动汽车提供税额减免优惠的通胀削减法是歧视性的，并像韩国政府一样要求美国进行修改。但是，由于与美国的协商没有进展，因此此次制定法律，用补贴进行应对。

한국어