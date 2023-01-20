想走出家门的首尔13万“宅家”年轻人. January. 20, 2023 07:58. . 据调查，居住在首尔的青年中占4.5%的12.9万人是被社会孤立或不出门超过6个月的“隐遁型孤立者（宅生族•宅男宅女）”。这是首尔市以5500名19~39岁的青年和青年居住的5200户家庭为对象，对除了家人以外没有见面的人或请求帮助的人是否过着“孤立”生活、几乎不出门的“隐遁”生活情况进行调查推算的结果。据推测，全国共有61万名孤立或隐居青年。从日本开始成为全世界问题的“隐遁型孤立者”现象在韩国国内也得到了正式确认。 孤立、隐遁的青年们大都小时候，家境突然变得困难，或者在学校受到欺负和排挤，成年后就业失败或无法进入自己想要的工作岗位。其中55.6%的人几乎不出门，干脆锁上门不出门的比率也高达7%。据说，过着孤立、隐遁生活超过5年的人每10人中就有3人，患有忧郁症的人每10人中就有8人，令人担心隐遁型孤立者现象是否进入了严重的阶段。 日本的经验是，如果放任孤立、隐遁的青年，不仅会引发个人不幸，还会成为威胁社会安全的因素。游戏和社交媒体中毒现象也助长了隐遁型孤立者问题。幸运的是，接受此次调查的2名青年中就有1名以上表示想摆脱孤独的生活。在绝望和无助感慢性化之前，政府应该积极寻找并启动心理咨询和重返社会对策。为了让家人理解并帮助隐遁的子女，还需要支援项目。 日本从20世纪90年代中期开始经历就业冰河期后，“蛰居族”剧增。在蛰居族成为全世界现象的背景下，也有两位数的青年失业率和连求职活动都放弃的2.82亿名规模的“尼特族”。尼特族的生活越久，越有可能成为隐遁型孤立者。在国内，15~29岁青年层的体感失业率接近20%，尼特族也以每年8.4万名的规模呈递增趋势。有必要从根本上解决青年雇佣问题，帮助青年们在工作中感受到成就感，与社会建立坚实的联系纽带，产生情感纽带。

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