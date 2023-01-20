“《金洙暎学问》之所以问世并受到认可，是因为丈夫没有模仿别人”. January. 20, 2023 07:58. by 龙仁=崔勋振记者 choigiza@donga.com. “我喜欢和鸡、兔子玩得很和睦，我的意识深处并不是完全没有迷信因素。因为我属鸡，我的妻子则是属兔的。” 这是诗人金洙暎（1921~1968年•照片）20世纪60年代写的随笔《兔子》的一部分。19日，记者在京畿道龙仁市的家中见到了在文章中登场的“属兔妻子”金贤京女士（96岁）。 “（与金诗人）是在村里大叔的介绍下认识并成为朋友的。穿着很古怪。眼睛直瞪着。在我困难的时候，他说‘一起做文学吧，你很有才’，然后我们就开始交往了。” 虽然是81年前的事情，但是金女士的记忆就像昨天的事情一样历历在目。对于1942年与金诗人交往的当时，金女士说：“金诗人来到我家墙壁上，用口哨吹贝多芬交响曲《命运》，我就说‘你来了’，然后我们就出去约会了。” 据说，金诗人从来不会轻易对自己的诗感到满意。 “每次见面的时候都会互相交换着读写好的诗，有一天金诗人突然说‘不能写同样的诗’，并撕掉了拿来的纸。当时读了诗人1945年在文艺杂志《艺术部落》上发表的诗《庙庭之歌》，甚至让赵志勋诗人大吃一惊。” 金诗人的1949年作品《兔子》就是这样开始的。“兔子用嘴吐出幼崽/兔子从出生时开始/接受跳步训练就是这样的命运。”金女士说：“妹妹来到我们新婚房，告诉了我‘娘家有兔子生孩子’的消息，知道我是属兔子的金诗人一下子写下了这首诗”，“（丈夫）像兔子（疼爱幼崽）一样疼爱我。” 金诗人的生活充满了波澜。家境贫寒，病痛缠身，之后与金女士交往。1950年两人结婚后爆发了6•25战争。金诗人被征召为朝鲜义勇军后逃了出来。光复后，他创作了《瀑布》、《蓝天》等具有强烈现实意识的诗，获得了很高的评价，但1968年他留下“像兔子一样疼爱”的妻子和两个儿子后，在突如其来的交通事故中去世了。 在去世半个世纪后的今天，金诗人的作品仍然被大量研究，金女士表示：“这是因为（丈夫）没有模仿别人。” “丈夫是个书呆子，很正直，很真实。他一直追求本质，不断努力重新写，提高层次。没有停留，而是以总是领先的自由精神握笔创作。 金女士眼睛炯炯有神地继续说下去。 “最近一个人在家，每天都在看丈夫的书。《金洙暎学问》的阅读量非常高，得到了认可，如果他还活着，该有多欢喜啊。”

한국어