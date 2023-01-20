新西兰最年轻的总理宣布辞职……向男友求婚“我们结婚吧”. January. 20, 2023 07:58. by 尹多彬记者 empty@donga.com. 被誉为“世界年轻政治家的旗手”的新西兰总理杰辛达·阿德恩（43岁）19日以能源枯竭等为由突然表明了辞职意向。她还表示不会参加10月的议会选举。此前有很多观察人士分析称，2017年10月执政的阿德恩将挑战三连任，而且也没有明确的竞争者，因此她的宣布带来了相当大的冲击。执政的工党将于22日选出她的继任者，新总理将于下月7日就任。 据路透社等媒体报道，阿德恩当天在记者会上表示：“将履行总理职务直至下个月7日。”她将政治渴望比喻为“燃料箱”说：“只要不是‘装满油箱’，就不能履行、也不能履行总理一职。政治家也是人。我意识到已经没有‘油箱’能做好总理的工作了。” 她说：“担任总理是我人生中最大的光荣。感谢国民在过去5年半的时间里给予我领导国家的特权。”她还说：“这种特权作用伴随着责任。这个责任还包括知道什么时候离开。” 记者会结束后，她向同席的具有事实婚姻关系的电视人克拉克·盖福德（音，47岁）突然求婚说：“我们结婚吧！”两人在她执政的第二年即2018年生下了女儿尼芙，一年后两人订婚。阿德恩作为现任总理首次使用产假，2018年在联合国演讲时也带着新生女儿。 阿德恩2008年成为国会议员，在2017年议会选举中获胜，成为新西兰第三位女性总理兼最年轻的总理。2019年3月，南部克赖斯特彻奇清真寺发生枪击事件，导致50多人死亡，她戴着头巾慰问穆斯林遗属，留下了巨大的震动。新冠疫情扩散初期，因禁止外国人入境等强有力的先发制人措施，防疫工作也获得了成功，并于2020年再次执政。以活跃的社交媒体使用等出色的大众沟通能力为基础，与芬兰总理桑娜·马林（38岁）、乌克兰总统泽连斯基（45岁）、法国总统马克龙（46岁）等一起作为世界三四十岁的领导人备受瞩目。 最近，由于高物价等原因，她的支持率落后于第一在野党国家党等，经历了困难。阿德恩表示：“因为相信工党能在下次选举中获胜，所以要离开。”有望成为继任者的副总理兼财务长官格兰特·罗伯逊也表示不参加党首选举，预计短期内政界将出现混乱。

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