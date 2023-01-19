TikTok：“去年韩国国内的人气内容是吃播-体育”. January. 19, 2023 07:39. by 池民九记者 warum@donga.com. 据调查，去年全世界TikTok（抖音海外版）用户的日常共享视频点击量超过了43亿次。 18日，TikTok发表了包含上述内容的国内外用户的内容消费倾向性报告书。 这是对去年9月和2021年9月的视频点击量等进行比较的内容。 据调查，在Youtube等内容平台上，用户记录并共享日常生活的“vlog”视频在抖音上也大受欢迎。国内用户上传的短日常视频的“tlog”内容点击量比2021年增加了17万3138%。 去年国内TikTok用户最喜欢的抖音内容是吃播、体育、网络漫画、美容等。特别是在体育相关内容中，贴有“高尔夫入门”标签（#）的视频点击量与2021年相比，去年增加了2万2446%。 TikTok预测，今年将通过应用程序（APP）提供的简便编辑工具制作并扩散更多的影像。据调查，去年视频长度最多延长至10分钟后，内容消费倾向也在发生变化。将过去播出的著名综艺、电视剧等重新编辑的内容在抖音中也有扩散的趋势。

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