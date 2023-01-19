“水滴作家”草间机器人出现在纽约的原因是什么？. January. 19, 2023 07:38. by 金民 kimmin@donga.com. 头戴鲜红斑点南瓜的日本艺术家草间弥生（93岁）出现在美国纽约路易威登卖场橱窗里。她拿起笔，眨着眼睛，在玻璃窗上像画水滴图案一样移动。但是看到站在前面的人也会微笑。她不是真正的草间弥生，而是机器人。 路易威登6日公开了自2012年以后时隔11年与草间合作，包含手提包、服装、饰品等借用她作品的450个产品的新收藏品。为了宣传该收藏品，全世界路易威登卖场出现了独特模样的“草间造型物”，在社交媒体上引起了热议。 法国巴黎悬挂着贴在建筑物屋顶上，在墙壁上画水滴图案的巨大的草间玩偶。日本东京原宿卖场也设置了贯通1楼和2楼的草间雕塑。机器人和雕塑将红发戴着墨镜的草间真实地表现出来，因此很受欢迎。 一般来说，艺术是很难理解的，被认为是能感受到壁垒的领域。当然，巴勃罗•毕加索和文森特•梵高等作家的作品随着时间的流逝受到大众的喜爱，但像草间一样活着的艺术家不仅其作品为人所熟知，而且艺术家本人的角色本身也被人所熟知的情况并不多见。 有分析认为，草间作品具有的社交媒体亲和性特性起到了很大的作用。四周设置镜子的代表作《无限镜面室》以Instagram（照片墙）认证照胜地而闻名，在世界主美术馆巡回展出，门票在预售开始的同时几乎售罄。 带有“#草间弥生”这个标签的照片墙帖子足足有100万条（以英语为准）。这远远高于创下拍卖最高价的其他生存作家杰夫•昆斯（44万条）、大卫•霍克尼（32万条）、格哈德•里希特（18万条）等。照片墙的曝光度虽然并不意味着作品性，但说明其具有大众性。 大邱美术馆馆长崔恩珠（音）表示：“最近来到美术馆的观众们不仅单纯地观看作品，还希望亲自体验并见面，实现一体化”，“进入特别空间后，给人一种我成为主人公的感觉的《无限镜面室》等草间的作品符合观众的需求。”

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