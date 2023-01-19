韩国捐赠文化跌入最低层，中国反超韩国. January. 19, 2023 07:39. by 朴贤益记者 beepark@donga.com. 大韩商工会议所18日表示，在英国慈善援助基金会去年底发表的“2022世界捐赠指数”中，韩国在119个国家中排名第88位。从2011年的第57位，10年间下降了31个名次。 慈善援助基金会从2010年开始每年以120多个国家的200多万人为对象，以“帮助陌生人”“捐赠经验”“志愿服务”等为主题进行问卷调查，按国家排名。 十年间，中国从第140位上升到第49位，超过了韩国。大韩商工会议所分析说，这是因为韩国在经济不确定性下，捐赠心理萎缩，而中国则随着经济的快速增长，提倡“人民共同富裕”的“共同富裕”运动不断扩散。在发达国家中，美国和澳大利亚去年分别排在第3、4位，加拿大第8位、英国第17位、瑞典第50位、德国第55位。 报告显示，民间捐赠的规模也从2011年的国内生产总值的0.79%减少到2021年的0.75%。大韩商工会议所还援引2021年11月统计厅的调查补充说：“我国国民的捐赠参与率从2011年的36.4%下降到2021年的21.6%，对捐赠的认识呈恶化趋势。” 大韩商工会议所强调，为了搞活民间捐赠，应该扩大捐款税制支援，改善公益法人的规制。韩国对捐款的15%适用税额减免制度。相反，美国、英国、日本则对捐款进行全额所得税减免。税额扣除是对计算出的税额的优惠，而收入扣除会减少课税对象的收入本身，因此高收入者更喜欢收入扣除。大韩商工会议所方面还提出：“公益法人是企业实行社会责任的渠道，为了鼓励活动，应该放宽限制行使表决权等限制。”

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