韩国春节长假，2648万人大举移动. January. 18, 2023 07:44. by 崔东秀记者 firefly@donga.com. 预计今年春节连休日平均移动人员将比去年增加20%以上。高速公路预计在春节前一天的21日上午和春节下个月的23日下午最为拥挤。 国土交通部和韩国交通研究院17日透露，据调查，今年春节长假（20日至24日）期间，移动人员总数将达到2648万人，平均每天移动530万人。长假比去年春节短一天，随着恢复日常趋势，日均预计移动人员比去年增加22.7%。特别是，据推测，利用高速公路的日均车辆数量比去年增加23.9%，约为519万辆。 利用高速公路时，返乡路上最长可能需要△首尔-釜山8小时40分△首尔-光州7小时40分△首尔-江陵5小时20分△首尔-大田5小时。回京之路预计需要△大田-首尔4小时15分△釜山-首尔8小时15分△光州-首尔6小时35分△江陵-首尔4小时30分。 春节长假期间，从21日0时到24日晚12时，4天内免除高速公路通行费。包括首都圈在内，釜山、光州、蔚山等地方自治团体将在春节当天和第二天延长市内公交车和地铁末班车时间。为了应对中国新冠病毒的扩散，来自中国（大陆）、香港、澳门的国际航线如果不输入检疫信息事前输入系统或携带阴性确认书，将限制乘坐飞机。 在京釜线安城休息站等6个主要休息站暂时运营可以接受基因扩增（PCR）检查的临时筛选检查所。国土部相关人士叮嘱道：“乘坐公共交通时一定要戴口罩，尽量不要吃东西。”

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