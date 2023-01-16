搁置2年的“别墅白骨”在检查非法领取年金的过程中被发现. January. 16, 2023 07:38. by 黃金泉 kchwang@donga.com. 据悉，在仁川死亡2年多后以白骨状态被发现的70多岁女性在国民年金公团的年金不正当领取检查过程中死亡事实浮出水面。 15日，据公团和警方透露，11日在仁川南洞区间石洞的一栋别墅中被发现尸体的A某（死亡当时76岁）直到最近，每月领取国民年金和基础年金共计50万韩元左右。但是去年检查不正当领取与否的公团相关人士发现，A某虽然是70多岁高龄，但2年内没有在医院等医疗机构接受诊疗的记录。 A某出现在了去年第四季度（10~12月）公团的“领取权确认调查”对象中，公团邮寄了领取权确认通知。尽管如此，由于没有回复，公团相关人士于去年12月来到了A某家。敲了敲门，但没有人出来，在门厅贴上了告示后就返回了。 此后，公团以线索打听A某相关资料，最终与A某家中的一人取得了联系。在转达“如果一直联系不上领取者，只能停止支付年金”的意思后，四女儿来到A某家，姐姐三女儿B某（47岁）没有开门，于是报警，随后A某死亡的事实浮出水面。 家中发现了“母亲于2020年8月死亡”的B某的留言。据悉，13日因涉嫌遗弃尸体而被拘留的B某向警方陈述说：“担心母亲今后的养老金会中断，所以没有申报死亡。”据悉，A某有6名子女，但由于没有联系或来往，除了B某以外，谁都不知道死亡事实。 公团和管辖地方自治团体计划收回被推测为B某非法领取的1500万韩元左右的年金。

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