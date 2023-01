幸福可以自己决定. January. 16, 2023 07:37. . “如果你让生活变得美好,它就会变得美好。(Life can be beautiful if you make it beautiful.)” ―出自埃迪•杰库(Eddie Jaku)的《世界上最幸福的百岁老人(The Happiest Man on Earth)》中 笔者是一位研究持续消费幸福的经营学系教授。他经常思考企业和消费者的幸福价值最大化及良性循环战略。在15年的研究和授课过程中学到的事实是“幸福经营”有明确的法则。 亚马逊畅销书排名第一的《世界上最幸福的百岁老人》的作者埃迪•杰库经历了历史上最远离幸福的环境。身为德国犹太人,他在第二次世界大战时曾有过纳粹奥斯威辛集中营的经历。父母在毒气室全部被杀,他本人也经历了拷问等非人的生活。这是许多犹太人因无法忍受痛苦而自杀的人间地狱。虽然经历了这样的不幸,但杰库在战争结束后组建了幸福的家庭,取得了事业上的成功。自称是“世界上最幸福的人”的他的秘诀是什么呢? 幸福的秘诀就在于认识。“现在我还活着,能够呼吸是幸运和礼物”的明确认识。还有一个,就是对家人和朋友重要性的认知,更加充分地享受与他们的关系。在地狱般的集中营里支撑着杰库的生活的是对“今天的生活”的感谢,以及与朋友库尔特之间的深厚友情等。 希望你的生活更美好吗?就是现在,暂时闭上眼睛,深呼吸10次吧。让我们感受一下与空气一起涌进我的鼻子里的生命吧。还有和珍贵的家人,朋友一起分享深厚的爱情和友情吧。幸福的正确答案不是更多的钱和物质。

