地狱般的世道. January. 12, 2023 07:44. . “生活在天堂的人们没有必要考虑地狱。但是我们一家五口人生活在地狱里，想到了天堂。”这是曹世熙写的《捣蛋鬼射出的小球》中的文章。这部小说描写了20世纪70年代韩国社会的阶级不平等，让人想起了19世纪法国画家奥诺雷•多米埃所画的《三等列车》。 画作展示了严冬三等列车上的风景。在狭窄、寒冷、肮脏的车厢内部，游客们坐在坚硬的木制长椅上。在最前排，衣衫褴褛的家人并排而坐。左边的年轻妈妈抱着婴儿。孩子醒了就要打开上衣喂奶了。中间的奶奶双手紧握着篮子，沉浸在深深的思绪中。右边的少年可能是累了，头垂下来打瞌睡。孩子的爸爸没有看见。 虽然多米埃因尖锐地讽刺权力者或资产阶级的画而饱受折磨，名扬四海，但他的关心始终放在社会弱势群体身上。他透彻地描写了工人、洗衣工、药贩等城市贫民的忧郁心理。他也是劳动者的儿子，一生艰难地生活着，所以好像对处境相似的人产生了同情心。成为画家后也通过漫画或插图维持生计。多米埃以三等列车为主题开始画画是在40多岁，病得很重后在经济上、肉体上最困难的时期。以同样的主题画了3幅，这幅画是最后一幅作品，完成度也最高。但是激进是不受欢迎的，这幅画是在多米埃去世一年前才公开的。 如果说曹世熙将矮人象征为城市贫民，那么多米埃则将列车描绘为阶级不平等的象征。恶劣的三等车厢是比喻穷人生活的地狱般的世界。画中的家人能梦到天堂吗？男孩长大后能坐头等车厢吗？我们社会的不平等比那时好吗？很难做出肯定的回答。

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