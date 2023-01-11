金柱亨瞄准索尼公开赛冠军. January. 11, 2023 07:43. by 李憲宰 uni@donga.com. “仍然只能无奈地摇摇头。但金柱亨将坚定不移地迈出历史性的步伐。” 美国职业高尔夫（PGA）巡回赛官方网站在12日（当地时间）开始的索尼公开赛前夕，将金柱亨（21岁）提升到了力量排名第一的位置，并做出了这样的评价。力量排名是预测大赛冠军候选人的排名。在PGA巡回赛的新年首场大赛—哨兵冠军赛（Sentry Tournament of Champions）上并列第5位的金柱亨将在美国夏威夷举行的索尼公开赛上再次向冠军发起强有力的挑战。 如果说哨兵冠军赛是只有去年在PGA巡回赛上夺冠或参加赛季最终战“巡回锦标赛”的39名选手才能参加的“王中王战”，那么索尼公开赛则是有144人参赛的一般正规比赛。比赛场地将移至夏威夷檀香山的维艾勒伊乡村俱乐部（Waialae Country Club•70杆）。 从力量排名中可以看出，金柱亨是参加此次大赛的选手中，世界排名（第14位）和联邦快递杯排名（第3位）最高的。上周世界排名第15位的他在哨兵冠军赛上进入前5名，将排名提升了一个名次。第14位也追平了他此前的个人最高排名，去年11月初他曾暂时来到第14位。在世界排名靠前的选手大举缺席的情况下，金柱亨继去年8月的温德姆锦标赛、10月的圣地兄弟会儿童医院公开赛后，将挑战PGA巡回赛的个人第三个冠军奖杯。 以“老幺”金柱亨为首，此次大赛共有7名韩国选手参赛。在哨兵冠军赛上并列第7位的李京勋（32岁）和并列第13位的任成宰（25岁）将和金柱亨一样连续两周参加比赛。第5次参加该比赛的任成宰排在力量排名第6位。 金时沅（28岁）、金成贤（25岁）、安秉勋（32岁）将在新年首次出击。2008年在该大赛上作为韩国人唯一夺冠的韩国男子高尔夫的“老大哥”崔京周（53岁）也难得出战PGA巡回赛。 本次赛事的卫冕冠军是日本男子高尔夫的招牌选手松山英树（31岁）。松山英树去年在加时赛中击败罗素•亨利（34岁•美国）登上了冠军宝座。他在PGA巡回赛上共获得8胜，与崔京周一起占据亚洲选手PGA巡回赛最多胜纪录。在力量排名中排名第2位的亨利也与该大赛有着很深的渊源。2013年还是新人的亨利在出道赛季的当年，在索尼公开赛上打出低于标准杆24杆的成绩，获得了冠军。在去年的全球技术锦标赛上，他生平第4次捧起冠军奖杯，在力量排名中上升到了第2位。 此外，世界排名第15位的乔丹•斯皮思、联邦快递杯第5位的基根•布拉德利（以上美国）等都是冠军的有力竞争者。斯皮思去年年末圣诞节时还邀请金柱亨到其家中一起度过。

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