检方正在研究对李在明的拘捕令……李在明称之为“司法政变”. January. 11, 2023 07:44. by 许东俊记者、朴钟民记者 hungry@donga.com,blick@donga.com. 共同民主党代表（党首）李在明以城南FC赞助金疑惑事件的嫌疑人身份10日接受检察机关传唤时表示：“这是先定答案的起诉，将堂堂正正地对抗政治检察机关挖下的陷阱。”在李在明全面否认相关嫌疑的情况下，检察机关计划在调查结束后立即讨论申请拘捕令。 李在明当天上午在水原地方检察厅城南支厅前的拍照线上，用10分钟左右的时间阅读了事先准备好的2300字左右的声明，并表示：“希望这能成为证明战胜不合理政权逆行、历史向前进的明确真理的历史拐点。” 这是最大在野党党首首次接受检察机关的出席要求接受调查。李在明说：“检方传唤是史无前例的镇压，其理由是，这不是宪政史上首次传唤在野党负责人，而是重新掏出已经进行了数年的调查并以进行无嫌疑处理的事件，捏造本来没有的罪行的司法政变。”他还说：“金大中总统被内乱势力诬陷为内乱阴谋罪，卢武铉总统因田埂手表等谋略而受苦，他们遭受的不是司法风险，而是检察风险，是检察政变。” 当天，包括41名共同民主党议员在内的500多名支持者聚集到现场，为李在明送行。共同民主党院内代表朴洪根表示：“我们认定，这不是对个人李在明，而是对总统竞争者、在野党代表李在明的政治企划、报复调查，一同来到这里。” 李在明涉嫌在担任城南市长的2015年至2018年，从Naver、斗山建设、NH农协银行等管辖区内企业筹集160多亿韩元赞助，并向这些企业提供建筑许可或土地用途变更等便利（第三方贿赂）。城南支检刑事3部（部长检察官柳民钟）去年9月起诉了曾任城南市战略推进组组长的A某，并在公诉状中写明李在明和前共同民主党代表室政务调整室长郑镇尚（在拘押中）为“共谋人”。 据悉，检方从当天上午11时左右开始，集中追查了李在明是否为了遵守收购和维持足球队的“政治承诺”而进行了不正当的请托，是否认识到非法性等。据悉，李在明表示要立即接受调查，但没有与检察机关指挥部举行“茶谈会”。

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