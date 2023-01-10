拿破仑的雅法之行. January. 10, 2023 08:00. . 巴勒斯坦的港口城市雅法从十字军战争时期开始就是重要的港口和军事据点。拿破仑侵略埃及时，雅法也成了激战之地。法国军队在攻陷雅法要塞上吃了不少苦头，作为代价，对被攻陷的城市进行了无情的报复和掠夺。 是神的惩罚吗？雅法的法国军队遭遇了灾祸。淋巴腺鼠疫（也叫黑死病）袭击了法国士兵。法军士气低落，早已预感到战败的拿破仑陷入了苦恼之中。1799年3月7日，拿破仑出现在盘旋着绝望和死亡气息的雅法鼠疫患者收容所。是因为感动吗？还是因为怨恨和冤枉的心情？身体无法正常移动的士兵摇摇晃晃地聚集在拿破仑周围，有人试图去碰拿破仑的身体或抓住他的衣服。 随军画家安托万-让•格罗通过画作将这一感人的场面记录了下来。面对快要死去的患者们，因为害怕传染，拿破仑后面的军官用手帕捂着嘴，但拿破仑毫不畏惧地望着患者聊天。当然这个场面是电影式的夸张。拿破仑在野战医院的实际行动尚不清楚。在放弃埃及远征撤退时，拿破仑下达了杀害鼠疫患者的秘密命令。 1804年皇帝即位的拿破仑要求用画来描绘雅法探病的场面。这是为了用大众宣传来弥补自己的远征失败。 他的象征性画作、飘扬着红色斗篷骑着白马高喊“跟着我”或“我的词典里没有不可能”的大卫的作品、跨越阿尔卑斯山的拿破仑也与实际情况相去甚远。拿破仑是大众宣传的天才。懂得读懂群众的心理，用这样一场宣传战为胜利增添了感动，连战败都变成了感动。但是，这种伟大的政治感觉也未能拯救拿破仑。宣传可以遮住大众的眼睛，但不能用小伎俩支配世界。

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