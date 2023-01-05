“鹰眼”杰瑞米•雷纳因帮助被困在暴雪中的司机而受重伤. January. 05, 2023 07:56. by 李彩完记者 chaewani@donga.com. 据美国CNN当地时间3日报道，以好莱坞电影《复仇者联盟》超级英雄“鹰眼”而闻名的演员杰瑞米•雷纳（52岁）在帮助因暴雪被困在道路上的司机时受了重伤。雷纳当天在Instagram（照片墙）上上传了两次手术后正在恢复中的照片。 据CNN报道，雷纳1日在美国内华达州里诺市住宅附近的道路上扫雪时受伤。当天，里诺一带降雪量达15~30厘米，部分地区最大积雪量达45厘米。据悉，雷纳住宅附近的道路上也有13~20辆汽车被雪埋没。 雷纳为了帮助被困在道路上的司机，从家里带着除雪器出来时，撞上了突然自动启动的除雪器。据悉，雷纳胸部严重受伤等，上半身受到了各种外伤。事故发生后，被接到报警后出动的救援直升机送往医院的雷纳接受了两次手术。雷纳的朋友、里诺市市长希拉里•希夫里说：“雷纳经常在居住地保管除雪器。总是先给我打电话，问我需要什么。” 3日，雷纳通过照片墙在事故发生后首次公开了自己的近况照片。照片中，他躺在病床上，鼻子上挂着氧气管，脸上出现了浓重的血淤和到处被划伤的伤口。雷纳说：“感谢大家给我带来温暖的话。虽然（为了写字）打文字板的情况很糟糕，但是给所有人送去爱。” 雷纳在韩国凭借“鹰眼”这一角色人气颇高，但他凭借另外两部电影《拆弹部队》（2008年）和《Contact》（2010年）分别获得奥斯卡最佳男主角和最佳男配角提名，是一位很有实力的演员。

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