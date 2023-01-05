拒绝在酒店隔离，一名“确诊”中国人逃走. January. 05, 2023 07:57. by 金素英记者、仁川=孔升培记者 ksy@donga.com,ksb@donga.com. 一名40多岁的中国男子3日从中国抵达仁川国际机场后，被判定为新冠阳性，但他拒绝隔离并逃走，警方正在追查。据统计，截至4日，海外流入的确诊者中76%是“来自中国的入境者”。在中国新冠病毒流行恶化的情况下，变异病毒有可能流入韩国的忧虑正在加大。 据仁川中部警察署3日透露，当晚10时7分左右，在仁川中区永宗岛一家被指定为隔离设施的酒店里，中国人A某（41岁）拒绝隔离并逃走。此前，A某在机场进行了基因扩增（PCR）检测，结果呈阳性。具有7天设施隔离义务的A某乘坐确诊者移送巴士到达酒店后等待客房分配，趁着控制不严之机逃走了。据悉，现场还有防疫当局的领队、秩序维持人员，但未能阻止他逃走。 4日凌晨，警方通过监控视频捕捉到了A某在离酒店约200米的大型超市附近走路的画面。警方也不排除A某乘坐出租车离开永宗岛的可能性。防疫当局表示：“目前正在通缉中，正在讨论公开脸部。” 最近，韩国来自中国的确诊患者正在剧增。据疾病管理厅透露，截至当天零时，172名境外输入确诊患者中，来自中国的确诊患者达131人（76%）。该数值包括短期滞留游客、长期滞留外国人、韩国人入境者。从去年12月29日起到本月4日为止的一周内，海外流入确诊者达587人，其中246人（41.9%）来自中国。随着从2日起对来自中国的入境者的新冠基因扩增检测义务化，确诊者的实际情况正在浮出水面。 3日在机场接受基因扩增检测的281名来自中国的短期滞留外国人中，73名（26%）呈阳性。与开始实施高强度防疫措施的2日（阳性率19.7%）相比，阳性比率上升了6.3个百分点。 从5日开始，进入韩国的所有来自中国的飞机乘客必须在登机前48小时内接受基因扩增检测，或在24小时内接受专家用快速抗原检查（RAT）后提交阴性确认书。部分人担心，可能有人在中国当地获得“虚假阴性确认书”后乘坐飞机。中央防疫对策本部状况总管团长林淑英（音）表示：“在检疫阶段，将确认（阴性确认书）内容是否全部制作妥当。”

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