大举解除房地产限制……既要防止硬着陆，又要警惕投机火种. January. 04, 2023 07:49. . 政府决定只保留首尔市江南3区和龙山区，全部解除此外地区的房地产限制。政府同时解除了曾被指定为调整对象地区、投机过热地区、投机地区等的首尔和京畿道四个地区的限制。这样一来，税金、贷款、申购、转卖限制等限制将大幅放宽，买卖房子将变得容易。销售价上限制也决定只保留江南3区等投机地区，此外全部解除。 此次措施是为了防止交易悬崖、房价下降、未出售增加等房地产市场的萧条演变成金融不良，从而动摇实体经济的最坏情况而采取的措施。政府去年曾三次出台房地产规制缓解政策，但首尔地区以“为时尚早”为由没有采取任何措施。政府时隔两个月改变现有立场，意味着房地产梗者的余波正在猛烈袭来。 在经济有如冰冻的情况下，随着高利息负担等重叠，购买势头消失已久。首尔公寓价格连续8周刷新历史最大跌幅，交易量也仅为去年的十分之一。最重要的是，随着未出售住宅的激增，房地产项目融资正在迅速亏损。仅保险、证券、储蓄银行等第二金融圈的贷款就接近110万亿韩元，稍有不慎就会引发项目融资金融危机的危机感也越来越大。 此次措施不能给投机势力发出“坚持下去，最终限制就会解除”的错误信号。如果下半年利率上升放缓等市场氛围逆转，还要应对房价再次波动的可能性。虽然政府预告了有可能追加对策，但需要比现在更为慎重的处理。特别是要小心触碰有可能成为房价上涨导火索的江南3区。为了不让像去年陷入“债务陷阱”的2030一代“筹钱投资族”一样，从贷款增加发展为家庭负债亏损，还要维持总负债本息偿还比率等核心金融限制。 虽然采取了此次措施，但利率上调基调仍然存在，因此很难阻止房价下降趋势。如果因为不能立即取得成果而采取追加刺激政策，就很难承受市场正常化后带来的后续风暴。应该向市场发出“保护实际需求者，同时严惩投机行为”的信号。需要有耐心地处理，彻底监控有没有因为此次放宽限制而出现房价波动的地方，及时纠正副作用。

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