“一周岁以下子女每月补贴70万韩元”……从本月25日起发放，可在产后60天内申请. January. 04, 2023 07:50. by 李知云记者 easy@donga.com. 保健福祉部计划从本月25日开始，每月向有一周岁以下（0-11个月）子女的父母发放70万韩元，向有两周岁以下子女（12-23个月）的父母发放每月35万韩元的“父母工资”。这是对到去年为止每月向一周岁以下子女的父母发放30万韩元的婴儿补贴进行扩大改革的结果。不过，领取对象必须亲自申请，才能领取补贴。 就如何才能领取的申请方法等，通过问答方式进行了整理。 问：生了孩子就会自动发放吗？ 答：不是的。产后60天内父母必须登录“福祉路”（www.bokjiro.go.kr）或政府24网站，或访问管辖地区居民中心进行申请。超过60天也可以申请，但已经过去的补贴不能补发。 问：补贴什么时候到账？ 答：每月25日汇入申请时登记的账户。 问：孩子去年出生，父母也能领到补贴吗？ 答：是的，原本领取婴儿补贴（每月30万韩元）的父母即使不另行申请，也会自动转换为“父母工资”，领取额也会增加。如果去年9月分娩，今年1-8月每月可领取70万韩元，从满一周岁的9月起，每月可领取35万韩元。 问：听说明年的补贴会上涨? 答：是的。从2024年起，未满一周岁将发放100万韩元，满1岁将发放50万韩元。之前领取补贴的父母们即使不重新申请，也会得到上调金额。 问：既能拿育儿休职工资，也能拿“父母工资”吗？ 答：是的。每月10万韩元的儿童津贴和分娩时一次性的“初次见面使用券”200万韩元，可以分别发放。 问：即使送孩子上幼儿园，也能领取吗？ 答：例如，如果孩子是未满一周岁，70万韩元父母补贴会被扣除保育费补贴（51.4万韩元），只得到18.6万韩元。但是，在本月15日之前，必须在福利路网站或邑面洞居民中心登记账户。超过15天后虽然还可申请，但不能追溯过去的补贴。 问：想同时使用全天制照看孩子服务，行吗？ 答：照顾孩子服务政府补贴和父母工资不能重复领取。必须二中选一。照顾补贴是根据父母“服务花多少”发放多少，根据父母收入水平，援助比率也不同。应该仔细分析两者中哪一种更有利。以四人家庭为基准，家庭收入在405万韩元（中等收入75%）以下的话，照顾补贴会更多。相反，以四人为基准的家庭收入为405万-649万韩元（中等收入为75%-120%），如果使用“每月不到106小时”的服务时，申请”父母工资”补贴更实在。

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