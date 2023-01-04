NBA频现高得分， “蜘蛛侠”米切尔狂轰职业生涯新高的71分. January. 04, 2023 07:49. by 任寶美 bom@donga.com. 克利夫兰骑士队的球星多诺万•米切尔（27岁）创下了美国职业篮球（NBA）历史上首次“70分-10助攻”的记录。米切尔3日在主场迎战芝加哥公牛队，以71分、11次助攻、8个篮板球帮助球队反败为胜。当天，球队在米切尔的得分和助攻下共获得了99分。 71分是自2006年1月洛杉矶湖人队与多伦多猛龙队的比赛中，湖人传奇科比•布莱恩特（1978~2020年）获得81分后NBA出现的最高得分纪录。至此，米切尔成为继张伯伦、科比、大卫•汤普森（69岁•73分）、戴维•罗宾逊（58岁）、埃尔金•贝勒（1934~2021年•以上71分）、德文•布克（27岁•菲尼克斯太阳•70分）之后，NBA历史第7位在单场比赛中拿到70分以上的球员。 在本赛季即将到来之际，从犹他爵士队转会到克利夫兰骑士队的米切尔在当天比赛进入加时赛之前，在第4节结束时已经拿到58分，打破了勒布朗•詹姆斯（39岁•洛杉矶湖人队）、凯里•欧文（31岁•布鲁克林篮网队）保持的克利夫兰特许球员最高得分纪录（57分）。欧文和詹姆斯说：“记录肯定会被打破。很高兴看见米切尔打破记录。 在新年首场比赛中创下新纪录的米切尔在推特上上传了当天比赛结束后拍摄的纪念照片，并写道“新年，新的我”。米切尔笑着说：“在NBA电子游戏中，有过一次这样的比赛，但野投效率反而游戏更低。”当天，米切尔出手34次2分球，命中22个（命中率64.7%），另外他还尝试了15次3分球投射，命中了其中7个（命中率46.7%），罚球25罚20中（命中率80.0%）。

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