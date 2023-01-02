598年来主动辞职的前教皇本笃十六世“善终”. January. 02, 2023 07:33. by 孙孝周记者、李彩完记者 hjson@donga.com,chaewani@donga.com. 前教皇本笃十六世（原名若瑟·拉青格）当地时间去年12月31日在梵蒂冈去世。享年95岁。 教皇厅发言人马特奥·布鲁尼当天表示：“含悲告知大家本笃十六世在梵蒂冈去世的事实。”教皇厅将于2日将本笃十六世的遗体安置在梵蒂冈圣彼得大圣殿，并公开三天。葬礼弥撒将于5日在梵蒂冈圣彼得广场由教皇方济各主持。 拉青格出生于德国，继若望·保禄二世之后于2005年成为第265任教皇，并在2013年以健康恶化为由主动辞职。这是自1415年格雷戈里奥12世之后，时隔598年教皇再次主动辞职。 本笃十六世出生于德国巴伐利亚州，在德国慕尼黑大学和弗莱辛大学学习哲学、神学；1951年被叙品司祭，1953年获得神学博士学位；1957年至1969年，在明斯特大学、弗莱辛大学、图宾根大学执教；1977年被任命为红衣主教，1981年作为信理部部长入职梵蒂冈。 就像“真理的守护者”的司牧标语一样，他与违反天主教传统和教义的思想和无神论、世俗主义等进行了斗争。他精通意大利语、法语、拉丁语、希伯来语等10种语言，被称为“21世纪最佳神学家”，仅执笔的书就超过60本。《纳匝勒的耶稣》反驳了围绕耶稣真实身份的各种主张，被称为“反达芬奇密码”，深受人们的喜爱。 他具有高水平的钢琴实力，喜欢猫。据说，虽然历届教皇都喜欢喝葡萄酒，但本笃是啤酒爱好者。他持保守倾向，与进步倾向的方济各教皇进行了无拘无束的对话。这一段2019年被制作为奈飞电影《两位教皇》，还有同名话剧。 天主教首尔大教区长郑淳泽大主教1日在首尔市中区明洞大教堂举行的弥撒中，对本笃十六世表示哀悼，称其“尊重传统教会的教诲，同时努力配合新变化的世界”。明洞大圣堂当天设立了故人的灵堂，全国圣堂也将设立灵堂。驻韩教皇大使馆将于2日设立灵堂。 本笃十六世本人没有访问过韩国，但已故枢机主教金寿焕（1922-2009）在明斯特大学作为学生神父留学时，曾作为教授教过他；2006年任命天主教首尔大教区长郑镇硕大主教为枢机主教；同年敦促韩半岛无核化。尹锡悦 总统表示：“天主教失去了20世纪最优秀的天主教神学家巨人，对悲痛欲绝的天主教信徒们表示深切哀悼。”美国总统拜登追悼说：“他是根据信任和原则一生献身的著名神学家。” 另外，有分析人士认为，由于本笃因病亡故，方济格教皇的辞职有可能因此提前。方济各曾多次提及因健康问题辞职的可能性。有分析称，如果存在两名前教皇，会给新任教皇带来负担，因此没能实行。

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