李明博在4年零9个月后获特赦……“让国民们担心，感到抱歉”. December. 31, 2022 07:22. by 李允泰记者 oldsport@donga.com. “让国民们担心，对此我感到非常抱歉。” 因新年特赦而时隔4年9个月获得赦免的李明博前总统（81岁）30日在首尔市江南区论岘洞私宅前做出了上述表示。李明博因涉嫌侵吞汽车零部件企业达斯的252亿韩元资金等，于2020年10月被大法院判处17年有期徒刑，6月因健康原因停止执行刑罚，一直在首尔大学医院接受住院治疗。李明博当天从首尔大学医院出院，前往私宅。尹锡悦总统当天打电话给李明博说：“希望尽快恢复健康。” 李明博当天下午1点55分左右到达私宅，虽然多少有些消瘦，但看起来比较健康。李明博身穿深灰色大衣，与等待已久的支持者们一一握手，集结在私宅前的数十名支持者高喊着李明博的名字。李明博出院时坐着轮椅，但在家门口没人搀扶，自己慢慢行走。 李明博在私宅前表示：“在过去的5年里，很多人，特别是年轻人支持我，还为我祈祷，我想借此机会向大家表示感谢。”他还说：“过去3年里，国民和所有企业经营者们都因新冠疫情而陷入困境，我想给予安慰。我将为大韩民国的繁荣祈祷，发挥自己的作用。” 当天，亲李（亲李明博）派系头目、国民力量党常任顾问李在五、前总统秘书室室长任太熙、河锦烈（音）等亲李派人士聚集在私宅前。国民力量党议员权性东、柳成杰、朴正河、尹汉洪、赵海珍、太永浩（音）等议员聚集在一起，与李明博在私宅进行了畅谈。 一名出席者表示：“李前总统在私宅内与多名人士交谈时，尹锡悦总统打来了电话。尹总统对李前总统说，‘希望尽快恢复健康’。”

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