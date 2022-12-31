今年物价上涨是外汇危机后的最高值……通货膨胀战争还不到解开“鞋带”的时候. December. 31, 2022 07:21. . 据最终统计，今年全年消费者物价自外汇危机以来上涨幅度最大。从数值上可以确认，因新冠疫情而得到解决的世界性过剩流动性后遗症加上俄罗斯入侵乌克兰、美中供应网矛盾，遭遇了24年来最严重的通货膨胀事态。更何况，在新的一年里，要同时克服严重的经济萧条和高物价。 统计厅公布的今年消费者物价上涨率为5.1%。这是自外汇危机之后的1998年达到7.5%以来的最高值。本月物价上涨率虽然比达到顶峰的6月份有所下降，但连续8个月超过了5%。韩国银行预测，明年年初也将维持这种趋势。特别是暴涨的餐饮费、加工食品物价一旦上涨就很难下降。老百姓感受到的物价负担会比物价上涨率更高。 更何况，没有反映国际油价暴涨和液化天然气价格上涨，一直被遏制的公共费用上调等，助长物价不安的因素堆积如山。从明年第一季度开始，以四人家庭为基准，每月要多交4000韩元左右的电费。韩国的电费一次性上涨近10%尚属首次。但是，由于无法解决韩国电力赤字问题，明年内追加上调也不可避免。另外，政府预告明年春天将上调煤气费，首尔市也将在4月份推进上调地铁和公交车费用。 多少有些稳定的国际油价、原材料价格也随着乌克兰战争状况、“新冠清零”结束导致中国能源需求的变化等，随时都有可能再次动摇，提高物价。今年急剧提高基准利率的韩国银行为了控制不安的物价，预计明年也会继续上调利率。为了阻止外资急剧流出，美国联邦储备委员会、欧洲中央银行也要相应上调利率。 新年消费者物价上半年高、下半年低的“上高下低”的可能性很大。但是，由于物价已经飞涨，即使上涨率稍微下降，国民感受到的物价仍会很高。全球经济正式开始萎缩、高物价、高利息导致的内需停滞，将使普通家庭的生活更加艰难。在新的一年里，与通货膨胀的战争也将持续下去。政府和韩国银行、企业和国民都不能放松“鞋带”。

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