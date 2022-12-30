外国劳动者的滞留时间最长将延长到10年. December. 30, 2022 07:40. by 周愛眞 jaj@donga.com. 韩国政府将新设外国劳动者最多10年内无需出入境、可以在国内工作的特例制度。政府还将推进允许在保姆中聘用外国人的示范事业。雇佣劳动部29日表示，在“第36届外国人力政策委员会”上表决了上述内容的雇佣许可制改革方案。 新实施的“非专业人员（E-9签证）长期工作特例”是以在一个企业工作一段时间，并在韩国语能力考试中获得一定分数等具备条件的外国人为对象的制度。具体条件待定。长期工作的特例者无需出国，最多可在国内停留10年。目前最长4年10个月后必须出国，只能再入境韩国一次。 部分服务业的上下级职业允许雇佣外国人力。允许从事的行业包括食品及烟草中介、其他生鲜食品及简单加工食品批发等。到目前为止，服务业只允许雇佣外国人，因而以招聘困难严重、以非面对面业务职业为中心，扩大了部分对象。 政府决定，在特定时期，对人手不足的农水产品加工工作等暂时允许派遣外国人力。朝鲜族、高丽人等访问就业同胞（H-2签证）就业制度将转变为除特定行业以外都可以就业的“负面清单方式”。此外，政府还将实施对毕业后希望以E-9签证在韩国就业的外国留学生予以批准的制度。此外，政府还决定运营在保姆等家务、照顾行业允许部分外国人雇佣的示范事业。 此次改革大部分都要经过法律修改。雇佣部计划在明年上半年（1月-6月）提出相关法律修订案。

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