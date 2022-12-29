金玟哉身价暴涨，进入TOP11人阵容. December. 29, 2022 07:40. by 金正勋记者 hun@donga.com. “金迪克”金珉载（26岁•那不勒斯队）成为最近一年内转会市场价值提高4倍以上的球员名单中的一员。 欧洲转会专门媒体“转会市场”根据位置选定2022年一年市场价值（转会费标准）上涨幅度最大的足球选手，组成了TOP11人阵容。以4-4-2阵型为基础，金玟哉的名字登上了中后卫的位置。 去年12月，“转会市场”推测金玟哉的转会费为650万欧元（约87亿韩元）。今年12月，金玟哉的转会费时隔1年上涨了2850万欧元，定为3500万欧元（约472亿韩元）。今年1月和9月分别上涨到900万欧元和2500万欧元的金玟哉的转会费，再加上球员在卡塔尔世界杯上的活跃表现，在3个月内上涨到了3500万欧元。 像金玟哉一样在世界杯上表现出色的选手们的转会费也大幅上涨。包括葡萄牙前锋拉斐尔•莱奥（23岁•AC米兰）在内，西班牙中场加比（18岁•巴塞罗那）、法国中场楚阿梅尼（22岁•皇家马德里）、克罗地亚中后卫约斯科•格瓦迪奥尔（20岁•莱比锡红牛）、阿根廷中场恩索•费尔南德斯（21岁•本菲卡）、巴西前锋安东尼（22岁•曼彻斯特联队）等人在最近1年间转会费上涨了5000万欧元（约675亿韩元）。 预计欧洲顶级俱乐部将在明年1月开启的转会市场上积极引进在世界杯上表现出色的球员。英格兰足球超级联赛（EPL）、德甲、法甲等联赛将于当地时间明年1月1日至1月31日开启转会市场。意大利足球甲级联赛和西班牙足球甲级联赛的转会市场将于明年1月2日至1月31日开启。 那不勒斯队主教练卢扎诺•斯帕莱蒂（63岁）于明年1月宣布：“绝对不会将金玟哉卖给其他球队。”今年7月，身穿那不勒斯队服的金玟哉的合同签到了2025年6月。根据合同，从明年夏天转会市场期间的7月1日开始，将启动为期半个月的“金玟哉的买断（未经所属球队的同意，可以转队的最低转会费）”条款。据悉，金玟哉的违约金为5000万欧元（约675亿韩元）。

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