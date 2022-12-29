冻结的平民金融……政府应尽快采取措施阻止“非法高利贷”. December. 29, 2022 07:39. . 为平民和金融弱势群体设立的贷款窗口接连被堵住。大多数储蓄银行到年末为止，不接受以低收入、低信用者为对象的政策金融商品“阳光贷款”的申请，也中断了通过贷款比较平台的贷款。一直被用作急用窗口的信用卡贷款（长期信用卡贷款）限度也被下调，审查也呈现出加强的趋势。虽然在经济萧条的忧虑中，平民的生活困难加重，但他们迫切需要的资金来源却正在迅速枯竭。 经营“阳光贷款”的储蓄银行把健全性管理作为减少贷款的理由。再加上因高达8%的筹措利率负担，担心收益恶化的贷款企业也接连勒紧缰绳。就连市场排名第一的贷款企业也以财务负担加重为由，从昨天起中断了所有新贷款。由于接连上调基准利率，在资金筹措费用增加的情况下，市场利率和法定最高利率（20%）的差距缩小，这也对第二、第三金融圈提高贷款门槛产生了影响。 连紧急资金都筹措不到的平民百姓血都干了。随着高物价和高利率的影响不断涌来，不少人处于担心眼前生计的境地。个人破产申请接连不断，为了解决生活困难而跑副业的家长达到37万名，达到了历史最高水平。为了解决生活困难，解除终身保险或住宅约购的事例也层出不穷。业界预测，今年全年解除保险的返还金将首次超过30万亿韩元。也就是说，连为未来留下的安全阀也要被打破。 无处可去的金融弱势群体只能涌向非法高利贷市场。据悉，在线贷款转播网站上不断有人询问，即使几十万韩元的应急资金也筹措不到吗? 现实是，以因为没有10万韩元而不得不向非法私人金融企业伸手的人为对象，连年利率超过3000%的恶性小额短期贷款也肆虐。陷入困境的平民瞬间陷入债务泥潭的可能性很大。有必要通过对不良公司债券的彻底管制和监视、处罚，保护弱势群体。 寻求应急资金的大部分人都是因经济不景气而遭受短期营业困难的个体户和小工商业者。为了让他们坚持到经济复苏为止，扩大金融支援迫在眉睫。目前，即使提高“阳光贷款”的利率，也有必要推进增加贷款限度等扩大政策金融商品的方案。金融委员会正在讨论的实施“紧急生活费贷款”讨论也要加快速度。还可以考虑根据标准利率的变动灵活调整法定最高利率的方案。

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