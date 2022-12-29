尹锡悦：“不要害怕朝鲜核武器，要切实惩罚挑衅”. December. 29, 2022 07:40. by 申晋宇, 全主榮 niceshin@donga.com,aimhigh@donga.com. 尹锡悦总统28日表示：“不能因为朝鲜有核武器就害怕或犹豫。”此前，针对朝鲜无人机挑衅，韩国军方“应对不力”的争议愈演愈烈，他在与幕僚们的会议上做出了上述表示。尹锡悦表示：“对于朝鲜的任何挑衅，都要进行彻底的惩戒报复，这是遏制朝鲜挑衅的最强有力的手段。” 在这种情况下，韩国政府当天公开了独立的印度太平洋战略报告。报告中还包含了“构建以规范和规则为基础的印太地区秩序”等9个重点推进课题。这是韩国首次提出全面地区战略。 印太战略是随着美中矛盾激化，以美国为中心制定的战略。集中牵制中国的性质非常浓厚，因此如何界定对华关系备受关注。 韩国政府首先在印太战略中将中国定义为“实现印太地区繁荣与和平的主要合作国家”，并表示“将实现更加健康成熟的韩中关系”。他还提出了“不针对或排除特定国家的包容性构想”作为印太战略蓝图。 韩国政府将自由、法治、人权等作为印太战略的核心要素，与主张“价值外交”的美国步调一致。但是从整体上看，与之前发表印太战略的美国、日本等相比，包容中国的立场相对较强。韩国政府一名高层人士表示：“不得不考虑与最大出口市场中国的关系等。”部分人指出，在制定具有强烈牵制中国性质的“印太战略”的同时不刺激中国，本身就留下了今后同时受到美中双方批评的余地。

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