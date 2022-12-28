物价上涨到顶了吗? 预期通胀率降至低于4%. December. 28, 2022 07:42. by 朴民優 minwoo@donga.com. 消费者对今后一年物价上涨率的预测值——预期通货膨胀率时隔6个月降至3%。因为随着国际油价等原材料价格下跌，韩元对美元的汇率也恢复到1300韩元左右，物价上涨趋势会放缓的期待也越来越大。 韩国银行27日发表的消费者动向调查结果显示，12月份的预期通货膨胀率为3.8%，比前一个月（4.2%）下降0.4%。预期通货膨胀率在今年7月达到4.7%的历史最高值后，连续5个月保持在4%以上。这是自6月份（3.9%）以来，预期通货膨胀率首次跌至4%以下。 韩国银行统计调查组组长黄熙珍（音）分析说：“与生活物价相关的农畜产品、石油类价格稳定，消费者物价指数、汇率下降，对降低预期通货膨胀产生了影响。”但是，由于明年将上调电费和燃气费，再加上地铁等公共费用上调也不可避免，是否还会持续这种物价下降压力还是未知数。最重要的是，国际油价和汇率走势仍不确定，因此有分析人士认为，5%左右的高物价基调将持续到明年上半年（1月-6月）。 此外，曾跌至历史最低的房价预测也小幅回升。从今年7月走连续5个月刷新最低点的住宅价格展望指数，在12月达到62，比上个月（61）上升1个百分点。但黄熙珍表示：“很难赋予太大的意义，本来就很低，从交易量、买卖供需指数等来看，下降幅度也在扩大，所以还需要进一步观察。”反映消费者感受景气的消费者心理指数在12月份为89.9，比上个月（86.5）上升3.4个百分点，是时隔3个月再次回升。

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