黄金时代的终结. December. 27, 2022 08:00. . “20世纪以来，欧洲从死里逃生。”撰写20世纪欧洲100年全景的英国历史学家伊恩•克肖在他的著作《欧洲1914-1949》中这样说道。他在20世纪欧洲史上关注的主题之一就是“对黄金时代的执着”。从19世纪过渡到20世纪时，人类对从20世纪过渡到21世纪时的新千禧年的期待并不缺乏。 实际上，当时不是黄金时代，而是喷发前的时期。战争迫在眉睫。国际社会、经济、阶级的矛盾已经爆发，虽然预言战争的知识分子也不少，但谁也无法将19世纪末的时代理解为黄金时代，并坚信这个黄金时代会持续下去。 甚至第一次世界大战结束后，不仅没有意识到黄金时代是假象，反而对黄金时代的回忆更加强烈。人们比起分析为什么世界会变成地狱，更想将地狱另一边的世界留作美好的回忆、理想乡。这段甜蜜回忆的代价是巨大的。没过多久，欧洲就再次陷入世界大战，无论是胜者还是败者，都沦落为穷光蛋。 纵观历史，人类从未无法预测未来。不管是什么，毕竟都是我们亲手做出来的。人类史的灾难不是因为我们无法预测，而是因为我们回避而发生的。 距离2022年只剩下几天了。也许在一年结束的时候，记住美好的事情，谈论更美好的未来是人类的道理。但是21世纪开始后，经过第一次和第二次世界大战的时间，我们到达的地方不是黄金乐园，而是21世纪要通过的钢铁溪谷的入口。 我认为，每100年或一代人所面临的这种历史实验台，就如同真理之口一样。只有战胜冒牌知识分子、卑鄙的政治家的谎言和煽动，冷静应对现实的集团才能在墙的另一边做到谈笑自若。

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