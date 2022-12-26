预算延迟处理创纪录，朝野政党实权人士却忙于谋取自己份额. December. 26, 2022 07:49. . 国会直到24日凌晨才勉强处理明年度预算案，这一过程中，朝野政党实权议员选区预算的相当数额得到了反映或增加。在朝野史无前例的较量中，虽然创下了自2014年国会先进化法实施以来“最久延迟处理”的不光彩记录，但政界主要人士们却一如既往地忙于谋取自己的份额。 在使出浑身解数的实权派们谋取选区预算方面，朝野倒是难分高下。在提出“紧缩财政”以克服经济危机的国民力量党中，不仅是紧急对策委员长和政策委员会议长，就连被称为“尹锡悦核心人士”的总统亲信们，也大幅增加了自己选区的预算或新设了政府案中本来没有的项目。共同民主党的实权人物也不甘示弱。该党政策委员会议长、院内副代表、国会预算结算委员长和干事通过新设或增额，获得了丰厚的选区预算。 朝野政党在处理预算案后自吹自擂说：“这是为平民、社会弱势群体和未来一代准备的民生预算。”不仅早就过了法定时限和定期国会，还超过了国会议长提出的两次时限，这是朝野就所谓“尹锡悦牌”“李在明牌”预算展开争论的结果。但是，在此期间，实权议员们一心只想着为下次议会选举确保选区预算。令人怀疑，代表朝野政党的这些人是否真的有资格佩戴“国会”字样的议员徽章。 在实权派的影响下，大概齐地分食预算，已不是最近一两天的事情。在连速记录都没有的情况下只有极少数人参与的“暗中谈判”中，民怨性纸条预算和朝野之间的密约预算必然会泛滥。据说，在这样分配的预算中，连事业基本设计和总事业费都没有预测、最终再次被回收的所谓“横幅预算”也不少。这种预算审查旧态只能导致严重的国家资源分配的歪曲和国民血税的浪费。 预算案处理后，部分议员开始忙于发放宣传资料宣称自己为选区事业“确保了庞大的国家经费”。朝野政党今后都会巡回各自选区宣传“投了预算炸弹”，议员们也各自在议政报告上大张旗鼓地吹嘘“骄傲资本”。这是令人惋惜的韩国政治的现实。迫切需要市民社会或国会层面的监督机构，以防止国会预算审查脱离控制政府财政支出的本意，摇身成为专横。

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