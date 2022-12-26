放映时长3小时12分的《阿凡达：水之道》票房大卖，“床位上映馆”大受欢迎. December. 26, 2022 07:49. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 14日上映的电影《阿凡达2：水之路》以25日为准，观影人次超过500万人次，延续着年末票房的领先地位。虽然上映时间长达3小时零12分钟，但《阿凡达2》依然吸引众多观众前往影院观看，高级特别馆的人气好像起到了作用，因为观众可以躺卧着，以舒适的姿势欣赏电影。 根据《阿凡达2：水之道》上映一周后的分析结果显示，CGV影院可以躺在床上看电影的上映馆“Tempur Cinema”的座席销售率达到了77.6%。在躺椅沙发上可以轻松欣赏的无压力影院座位销售率为63.5%. 在选择《阿凡达2：水之道》时，虽然不是很多观众喜欢的放映形式3D，而是2D版上映版本，但两个上映馆的座位销售率却很高。与同期相关电影的2D普通馆座位销售率26.6%相比，差距很大。Tempur影院每人5万韩元，无压力影院每人4.5万韩元，虽然票价比2D普通馆（以平日为准每人1.4万韩元）贵3倍以上，但被称为“好位置”的座位早已售罄。 首尔松坡区“乐天影院世界塔”的Super Plex馆也吸引了众多喜欢舒适座位的观众。上映后一周内最贵、最舒适的座位“Sweet Recliner（可调式躺椅）”（周末2D标准2.2万韩元）的销售率为96.3%。其他座位的销售率为74%。 CGV通讯组组长黄在贤（音）表示：“在疫情大流行期间，一直克制访问电影院，以《阿凡达2》上映为契机，再次来到电影院的人正在增加”，“既然看电影，就想坐在舒服的座位上好好享受的氛围正在扩散。”

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