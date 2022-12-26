时隔3年迎来没有保持社交距离措施的圣诞节，繁华街道上人潮涌动. December. 26, 2022 07:50. by 李胜宇记者、金甲植=文化专门记者 suwoong2@donga.com,dunanworld@donga.com. 25日，自2019年以后时隔3年迎来没有保持社交距离措施的圣诞节休息日，首尔主要市中心繁华街聚集了大规模人群。 当天下午5时左右，中区明洞新世界百货商店总店以圣诞节为主题，以媒体立面影像为背景，前来拍照的市民络绎不绝，连附近的胡同也排起了40米以上的长队。在明洞街头见到的金瑞妍（17岁•京畿高阳市）笑着说：“去年因为要保持社交距离，没能和朋友们聚在一起，今年摘下口罩和朋友们一起来到明洞，这才有了圣诞节原本的那种感觉。”平安夜的前一天晚上，虽然因寒流体感温度降至零下10度，但江南和弘益大学街上的部分酒吧前仍排起了50~100多人的队伍。 但是因为是梨泰院万圣节惨案后迎来的第一个圣诞节，所以不仅是自治区和警察，店主和市民也格外注意安全。 明洞地摊商在年末的时候表示“要确保人流通行路”，自发决定停业。24日，中区厅登记的362个地摊全部休息，25日也有不少摊位停业。24日关闭地摊，在明洞带着警示棒引导车辆通行的朴大镇（42岁）说：“我认为比起开门一天营业，减少事故危险，建立安全的距离更重要，所以自愿参加了安全管理服务。”新世界百货商店将媒体立面参观区域分为4个，安排了安全人员，分散了人群。 警方在人群聚集的弘益大学入口，在街道中央设置了安全栅栏，引导右侧通行。在江南站附近，区政府职员们以3人1组开始了人流安全管理。市民们也表现出了提高的安全意识。来到弘益大学前的大学生朴汉奎（20岁）说：“我认为比起开心地玩，安全地玩更重要。” 另外，25日在全国教堂和教会，纪念耶稣基督诞生的弥撒和礼拜时隔3年之后在没有人员限制的情况下展开。 天主教首尔大教区当天在中区明洞大教堂奉献了教区长郑淳泽（音）大主教主持的弥撒。郑大主教表示：“祈祷包括被冷落、贫穷、生病的人、物质上和精神上饱受痛苦的所有人、北方同胞和生活在战争惨祸中的人在内的全世界都充满主圣诞的恩宠。” 永登浦区汝矣岛纯福音教会当天进行了6次圣诞节祝贺礼拜。主任牧师兼新教最大联合团体韩国教会总联合的代表会长李永勋牧师表示：“应该效仿耶稣，过一辈子谦虚、奉献的生活。”

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