三星电子和成均馆大学携手打造“人工智能合约学科”. December. 26, 2022 07:50. by 朴贤益记者 beepark@donga.com. 三星电子将与成均馆大学携手，新设培养人工智能特殊人才的入职联系型合约学科。从学士到硕士，不仅提供全额奖学金，还提供实习等各种体验项目和入职三星。 三星电子25日表示，最近在京畿道水原市成均馆大学自然科学校区与成均馆大学举行了设立“智能型软件学科”的签约仪式。三星电子就新设合约学科的背景解释说：“在半导体、移动、电视、家电、网络等所有事业中，正在积极利用人工智能技术，相关人才的需求越来越大。” 该学科设在软件融合大学，将作为学士、硕士5年制共10个学期的综合课程运营。从2024年开始，每年选拔50名新生。学生们在7个学期（3年半）学习本科水平的人工智能和软件理论、实习，接着在3个学期（1年半）接受硕士水平的深化教育。 新生毕业后可以进入三星电子工作。在校期间的学费将全额得到产学奖学金。三星电子还将提供实习项目、参观海外研究所、参与海外著名学会等多种体验机会。 三星电子经营支援室长（社长）朴学奎（音）表示：“为了构建创造新未来的人工智能人才基础设施，决定设立智能型软件专业。”成均馆大学校长申东烈表示：“将培养出引领全世界的软件人才。” 包括此次设立智能型软件学科在内，三星电子在人工智能、半导体、新一代通信等方面与国内7所大学合作，共支援10个合约学科及联合专业。不久前，三星电子为了培养系统半导体领域的专业人才，在延世大学设立了研究生院合约学科。现有的学士定员也从2024年开始从每年50人增加到100人。

한국어