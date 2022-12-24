专栏：如果星星流过我们的胸膛. December. 24, 2022 09:35. by 李雪 snow@donga.com. 孩子们喜欢圣诞节。那颗喜欢的心真是很幸福啊。有情人过圣诞节就很开心。那颗开心的心真是太可爱了。但是，如果成为活在世上的成年人，圣诞节会有点悲伤。一想到很久以前为了承担所有罪而出生的婴儿，心里就酸酸的不是滋味。除了那个孩子之外，我们所有人都是孩子的事实和我们也背负着生活的重担生活，一想到这一点，就更加心酸。 今天为大人们的圣诞节朗读诗，一点也不甜蜜，也不激动。这首诗始于阴冷的冬天。人们因为寒冷而畏缩，因为寒气和饥饿而更加畏缩。但这并不是全部。在我们心中流淌的星星，恳切地祈祷的手，抚慰它的白雪。仔细看的话，这首诗中出现了点亮灰色忧郁的微光。 虽然绝望很大，希望很小，但即使我们输给了绝望，也总是被希望所吸引。希望是闪亮的，不能不看。希望心里的圣诞树下这首诗能像礼物一样等待着你。文学评论家

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