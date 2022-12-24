“冻得硬梆梆的圣诞节”……截止到25日，首尔将迎来零下13度等最强寒流. December. 24, 2022 09:36. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 来自北极的创纪录的寒流将持续到圣诞节。湖南和济州从22日开始降雪，预计到24日早晨为止，降雪量最多可达30厘米。 23日，气象厅预报称，24日平安夜全国早晨最低气温为零下20度至零下2度。这比“今年入冬以来最冷的一天”23日最低气温零下16.4度~零下3.2度还要冷。首尔零下13度、仁川零下12度、江原铁原零下20度、大田零下13度、大邱零下11度、光州零下7度、釜山零下8度、济州3度等除济州以外的全国大多数地区，气温都在零度以下。气象厅在23日下午6点以后，对首尔、京畿、江原、忠北、全北、庆北发出了寒流警报。 由于大风，体感温度预计会更低。气象厅对西海5岛、忠南、湖南、庆北部分地区下达了强风警报，对京畿、江原、忠北、全南、釜山、济州、郁陵岛独岛等地下达了强风注意报。虽然白天气温会比这要高，但首尔（零下3度）等中部地区和光州（零下1度）、全州（零下2度）等南部地区的西部气温仍将停留在零下。 预计到25日圣诞节为止，寒潮的气势将一直持续坚挺。据气象厅透露，25日早晨最低气温为零下15度至零下1度，白天最高气温为零下2度至零上8度。

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