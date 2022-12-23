宪法法院：“禁止在总统官邸100米内举行集会不符合宪法”. December. 23, 2022 07:53. by 權五赫 hyuk@donga.com. 宪法法院判决，禁止在总统官邸100米以内举行集会和示威的现行集会示威法违反了宪法。 22日，宪法法院根据全体审判官的一致意见，对集会及示威相关法律第11条中禁止在总统官邸100米以内进行室外集会示威的部分做出了不符合宪法的裁定。不过，如果因违宪判决立即失效，有可能出现法律空白，因此决定在2024年5月31日之前修改相关条款。该条款从1962年制定《集会示威法》开始就存在，如果2024年修改，将是时隔62年发生变化。 宪法法院认为，以总统官邸附近为由禁止集会，过度侵害了集会自由。宪法法院指出：“如果国民想通过集会向总统表达意见，总统官邸附近是最能有效传达意见的场所，以存在暴力、非法或发生突发情况危险的假设为依据，禁止在总统官邸附近举行所有集会，很难正当化。” 但此次决定的宗旨并不是全面允许总统官邸附近的集会。宪法法院表示：“对于允许什么样的集会例外，最好交给立法者来判断。” 此次事件的请求人A某因涉嫌于2017年8月在距离青瓦台约68米的喷水池前举行集会而被起诉。A某在审判过程中，对《集会示威法》第11条申请了违宪法律审判提请，法院接受了这一申请，向宪法法院提请了违宪法律审判。 根据此次决定，预计国会行政安全委员会1日通过的集会示威法修订案也将被提起违宪争议。该修订案包括禁止在总统办公室和前任总统私宅半径100米内举行集会和示威的内容。但法律界认为，此次决定是针对现任总统官邸做出的，因此很难直接适用于现任总统办公室或前任总统私宅。

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