尹锡悦：“铲除工会腐败……会计要透明”. December. 22, 2022 07:44. by 洪壽英 gaea@donga.com. 尹锡悦总统21日表示：“工会腐败和公职腐败、企业腐败一起，也是我们社会需要铲除的三大腐败之一，要严格执法。”尹锡悦在劳动、教育、年金改革等“三大改革”中，把劳动改革作为最优先课题，表明了将对工会的会计舞弊等各种不正之风疑惑进行“清理”的意志。尹锡悦当天在青瓦台迎宾馆举行的企划财政部发表《2023年经济政策方向》之前，通过总结发言强调：“现在应该清算阻碍我们成长和发展的错误制度、积弊，启动改善制度的改革。” 尹锡悦特别指出，“其中最优先要做的是劳动改革”，并表示为了给工会引进透明的会计，将改革制度。尹锡悦表示：“外汇危机后虽然有很多困难，但最终通过加强会计透明性，将我们的企业引向了世界性企业，劳动运动、工会活动也只有在透明的会计上才能更加健康地发展。”与此相关，国民力量党最近为了阻止工会的会计舞弊可能性，正在积极支持政府的劳动改革。

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