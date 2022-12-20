韩国月球探测车成功进入第一次任务轨道，被月球重力捕获. December. 20, 2022 07:33. by 东亚科学记者 高在元 jawon1212@donga.com. 韩国的第一个月球轨道船“KPLO”成为了真正的“月球轨道船”。“达努里”号成功完成了第一次月球任务轨道进入启动，被月球重力稳定地捕获。 韩国航空宇宙研究院19日表示，17日凌晨2时45分，“达努里”按计划完成了第一次任务轨道进入启动。进入机动是为了把“达努里”号安置在月球上空100公里的任务轨道上，使用轨道船的推力器，减少轨道船的速度。 在“达努里”第一次进入启动后，航空宇宙研究院进行了约2天的轨道信息分析。据确认，“达努里”按照目标将时速从8000公里降低到7500公里，进入了目标轨道。虽然这是让以与飞行的子弹相似的速度（时速约3600公里）移动中的月球轨道以比子弹快两倍的时速7500-8000公里的速度移动的让“达努里”进入的高难度作业，但并没有出现误差，准确无误地成功启动。如果减速太慢，就会弹回太空，如果减速过快，就会撞击月球。 这是“达努里”第一次机动，越过7分山脊后，到28日为止，“达努里”将追加实施4次进入机动。这是向任务轨道移动的机动。航空宇宙研究院相关人士表示：“到最后也不能放松警惕，剩下的机动也很重要。” 最后一次即第五次机动预定在28日进行。经过数据分析，将于本月29日最终确认“达努里”能否成功进入月球任务轨道。如果确认成功着陆，将于明年1月进行搭载体初期动作检查和主机功能试验，并从2月开始执行科学观测数据接收或技术验证试验等正式任务。

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