国家生计连续3年“-100万亿”……财政准则不能再拖延. December. 20, 2022 07:33. . 今年一年，韩国的国家财政赤字预计将超过100万亿韩元。继发生新冠疫情的前年112万亿韩元、去年90.6万亿韩元之后，连续3年出现100万亿韩元左右的赤字。国际货币基金组织等经济机构、决定国家信用等级的全球信用评价公司已经对急剧增加的韩国财政赤字发出了警告。 今年韩国的管理财政收支赤字将超过100万亿韩元，自全球金融危机以后连续15年出现赤字。2019年为54.4万亿韩元的赤字到2020年增加了一倍以上，此后一直徘徊在100万亿韩元左右。以应对大流行、履行大选公约为名，前、现政府滥发善心性资金，发挥了很大的影响。由此，中央和地方政府所欠的国家债务将从5年前的660.2万亿韩元增加到今年年末的1068.8万亿韩元，增加408.6万亿韩元，与国内生产总值相比的赤字比率也将从36%提高到49.7%。 上届政府在2年前向国会提交了引进韩国型财政准则的方案。因为国内外对无法控制的财政赤字表示担忧。但是，与用宪法和法律制定准则的发达国家不同，该准则规定通过施行令进行控制，并将目前还处于顺差状态的综合财政收支作为管理对象，从2025年开始适用。但是，这一提案未能通过国会，而是自动废弃了。 尹锡悦政府今年9月向国会提交了以把年度管理财政收支赤字控制在国民生产总值3%以内为主要内容的法律修改案。但是主张“尹锡悦预算”“李在明预算”并展开较量的朝野政党连财政准则都没有关注，因此连讨论都没能进行，法制化面临告吹的危机。朝野政党议员们对减少国家债务漠不关心，但在预算案政局接近尾声时，却想着要照顾自己地区的预算。 以往外汇危机、全球金融危机时，韩国靠着坚实的财政，度过了危机。这次在国库严重亏损的情况下，迎来了史无前例的全球复合危机。如果今年不能制定具有约束力的财政准则，明年经济萧条加速以后将更加困难。不能再放任国家债务每年累积100万亿韩元的情况了。朝野应该立即开始讨论引入财政准则。

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