作家们的“SOL Drink”. December. 19, 2022 07:40. . “酒不会安抚人类。反而让人在疯狂中产生力量，带到成为命运主人的至高无上的领域。任何人类、女人、任何诗、音乐、文学、美术、酒对人类进行的功能、重要的创造行为的幻想都无法代替。酒就是为了代替这种创造行为而存在的。”—出自玛格丽特•杜拉斯《物质生活》中。 法国作家玛格丽特•杜拉斯是酒精依赖症患者。每天喝着大量的葡萄酒写作。在她的作品中，酒成为重要的媒介和主题。《物质生活》是杜拉斯的私人随笔。在48篇文章中，最触动人心的章节是“酒”。在这简短的文章中，杜拉斯倾诉了对酒的幻灭之情。同时，她还谈到了只有酒才能带来的孤独感和创意性的能量。 对于作家们来说，酒既是灵感也是安慰。美国作家查尔斯•布科斯基在被问到写作的理想环境时，回答说：“晚上10点和凌晨2点，一瓶葡萄酒、香烟、流淌着古典音乐的广播。”对他来说，好的红酒是“神之血，能帮助自己创作最好的东西”。乔安妮•迪迪翁说，如果遇到难以继续写作的低谷期，就会用热水冲杜松子酒喝。一般在杜松子酒中加入冰块和碳酸水，以汤力水形态喝，但热水似乎是一种新的使用方法，所以实际尝试过。像最近这样寒冷的季节，睡觉前喝的酒“nightcap”用途非常不错。 芝加哥伊利诺伊大学的一位研究人员通过题为《拔出软木召唤缪斯：醉意促进创意问题的解决》的论文报告说，醉酒的人更早地解决了创意性单词问题。好酒总是把瞬间移动到我们所不了解的彼岸世界。当然，如果过度享受的话，会很难回来……

한국어