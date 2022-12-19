根据父母的收入差距，大学升学率也存在差距……低收入层41%vs高收入层68%. December. 19, 2022 07:41. by 朴星民 min@donga.com. 相关研究结果表明，父母收入越多，子女上大学的比率就越高。有人指出，父母的经济能力对教育机会的影响越来越强，韩国社会教育的“阶层间梯子”作用正在减弱。 据韩国职业能力研究院18日发表的《父母收入水平对子女学历水平的影响》报告书显示，去年父母收入水平最低的第一等级（下游25%）家庭的22周岁子女中，有41%就读于4年制以上的普通大学。该比率在收入最高的第4等级（前25%）上升到了68%。 分析结果显示，子女的大学升学率与父母的经济能力成正比。子女考入普通大学的比率是△第1等级41% △第2等级48% △第3等级59% △第4等级68%，收入越多，子女考入普通大学的比率就越高。相反，上不了大学的比率是△第1等级35% △第2等级29% △第3等级21% △第4等级15%，收入越高，子女上不了大学的比率就越低。此次调查是对2016年高中2年级7590名学生的升学结果进行追踪调查的结果。 根据是否进入大学，父母对经济援助的期待也不同。对于“认为父母应在经济上对子女负责到什么时候”的提问，53%的大学未升学者回答“直到高中毕业”。回答“到大学毕业为止”的仅占20%。相反，考入普通大学的学生中，有50%的人回答说，在大学毕业之前父母应该给予经济支援。报告书解释说，“子女对父母在经济支援方面的期待可能会对上大学产生影响。” 根据父母的收入差距，大学升学率差异在现有研究中也出现了。据2016年首尔大学社会福利系具仁会研究团队发表的论文显示，高中成绩排名靠前的学生中，高收入层的普通大学升学率为90.8%，而低收入层学生为75.6%，两者之间相差15.2个百分点。 制作此次报告书的韩国职业能力研究院副研究委员崔秀贤（音）担忧道：“虽然大学升学门槛降低了，但是根据家庭经济能力，在接受高等教育机会方面仍然存在差异”，“这可能会导致整个社会的阶层化。”

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