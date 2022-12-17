文化遗产厅向守护忠武公位土的民众后代赠送感谢牌. December. 17, 2022 07:14. by 李素妍记者 always99@donga.com. “连家人都不知道爷爷参与了这么有意义的事情。感谢（东亚日报）为我们找到了家业的根。” 在忠清北道槐山郡经营第三代“大成寺酿酒厂”的柳基玉（64岁）10月首次得知爷爷在1931年6月向《东亚日报》主导的“忠武公遗址保存民族捐款”捐赠了5韩元。文化遗产厅显忠祠管理所今年迎来显忠祠重建90周年，从6月开始着手寻找当时为守护忠武公位土（用于墓祭费用的土地）捐款的先烈的后代，并发现了这一事实。 显忠祠管理所16日下午在忠南牙山市显忠祠举行了“民族捐款捐赠者后代邀请活动”，并向包括柳某在内的至今为止找到的捐款捐赠者后代（个人31名，团体21件）赠送了感谢牌。柳某说：“我会把爷爷在民族困难时痛快地捐赠的精神延续到家风上”，“计划在爷爷开的酿酒厂里珍贵地陈列感谢牌。” 位于大邱达西区的大邱上元高中也获得了感谢牌。该校的前身大邱商业高中于1931年由学生们一分两分地筹集了16.3韩元，寄给了东亚日报。刘振权校长表示：“明年将迎来建校100周年，学生们将努力学习在国家困难时带头的前辈们的精神。” 忠武公遗址保存募捐运动是1931年5月13日《东亚日报》撰写题为《被拍卖2000韩元的李忠武公墓地位土》的独家报道后触发的。《东亚日报》报道说：“民族恩人李忠武公的位土面临被拍卖的命运。”曾是评论委员的独立运动家为堂郑寅普（1893~1950年）在第二天的社论中呼吁“保存忠武公墓地和位土是我们民族所有人的责任”。 东亚日报的报道唤醒了民族的精神。截止到1932年6月，东亚日报主导的“李忠武公遗迹保存委员会”共聚集了约2万人，400多个团体寄来的1万零6021.3韩元（相当于现在的10亿韩元）。最终保存委员会重新找回了忠武公的位土，并用剩下的钱于1932年在忠武公故居旁边重建了显忠祠。今年8月，文化遗产厅将当时的捐款信和支出状等4254件史料指定为国家登录文化遗产。

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