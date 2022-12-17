现代汽车美洲区副总经理：“如果因IRA损失扩大，有可能重新讨论美国佐治亚州工厂投资”. December. 17, 2022 07:15. by 华盛顿=文炳基 常驻记者 weappon@donga.com. 现代汽车高层负责人15日（当地时间）表示：“如果因美国《通货膨胀削减法案》（IRA）对韩国产电动汽车补贴的差别导致现代汽车的损失扩大，有可能重新讨论对美国佐治亚州电动汽车工厂的投资。” 现代汽车华盛顿事务所负责政府业务的副总经理（副社长）罗伯特•胡德当天在美国智囊机构伍德罗•威尔逊中心主办的研讨会上表示：“如果（美国国内电动汽车）销量不增加，那么（佐治亚州）工厂在经济上是否妥当的问题将开始出现。”当被问到“现代汽车是否有可能因为IRA而取消或减少对佐治亚州电动汽车工厂的投资”时，胡德副社长表示：“这是我们公司需要继续关注的经济决定。” 美国法制处副部长助理出身的胡德副社长表示：“如果不能实现雇佣及生产目标，在佐治亚州将被罚出场”，“如果因IRA继续损害现代汽车的成长，我们只能认真判断今后我们将何去何从。”他还说，“墨西哥的人工费和生产费等一切都很便宜。公司是否再次讨论这种可能性还有待观察。” 但他表示，美国市场非常重要，起亚的佐治亚工厂和现代汽车的阿拉巴马工厂非常成功，“现代汽车不想离开美国。我们的要求是，不要以美国想要的投资为由进行惩罚。” 现代汽车总公司就胡德副社长的发言表示：“因为美国市场非常重要，所以这是为了强调公平竞争而做出的决定”，警惕扩大解释。现代汽车的佐治亚州电动汽车专用工厂已经在两个月前举行了开工仪式，以2025年竣工为目标开始施工。

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