朝鲜完成固体燃料发动机开发……“随时可偷袭美国本土”. December. 17, 2022 07:15. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 朝鲜宣布成功试验了可安装在新型洲际导弹上的大功率固体燃料火箭发动机。继上个月成功试射可打击美国本土全境的“怪物洲际导弹”“火星-17”型导弹后，朝鲜此次又配备了固体燃料发动机，实际上已经达到了导弹威胁的“马其诺防线”。特别是，有人担心，如果按照朝鲜的主张，此次发动机将远远超过美国“三大核力量”之一的“民兵3”洲际导弹发动机的推力，对韩国和美国构成巨大威胁。 据朝鲜中央通讯社16日报道，朝鲜前一天上午在平安北道东仓里西海卫星发射场成功进行了140吨位推力的“大功率固体燃料发动机”的首次地面喷射试验。朝鲜国务委员会金正恩亲自到现场参观。朝中社评价说：“对于开发另一种新型战略武器体系，我们拥有了坚定的科学技术担保。” 凭借固体燃料，可以立即搭载导弹后发射，在注入燃料的过程中暴露在美国侦察卫星上的危险很小。现有的液体燃料仅注入燃料至少需要30分钟至数小时。如果使用固体燃料，可以将洲际导弹提前安装在移动式发射车辆上，在突袭打击方面也更加有利。 如果朝鲜固体燃料发动机的推力达到140吨位，将超过“民兵3”的固体燃料发动机推力（80吨位）。“民兵3”是30分钟以内可以到达平壤等地球上任何一个地方的核战斗力，在2020年朝鲜在阅兵式上公开“火星-17”型后，美国曾在3周后全面试射了“民兵3”。朝鲜此次的固体燃料发动机与两个液体燃料发动机相结合，可接近获得160吨位左右推力的“火星-17”型发动机的水平。韩国政府高层相关人士表示：“要想验证朝鲜的主张，还需要更多时间，如果其主张正确，甚至获得了可以到达美国本土的洲际导弹的‘心脏’，韩美也需要其他层面的应对。” 有观察人士说，朝鲜继试射搭载该发动机的“火星-17”型后，有可能进行第七次核试验。当天参观现场的金正恩表示：“期待在最短的时间内出现另一种新型战略武器。”

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