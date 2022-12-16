美联储采取“大步”举措……韩国在“通货膨胀和停滞”之间开始更艰难的战斗. December. 16, 2022 07:37. . 美国联邦储备委员会断然实行了将标准利率提高0.5个百分点的“大步”举措。至此，美国的基准利率达到15年来的最高值4.5%。随着美联储明确表示明年无意下调标准利率，美国紧缩引发的高利率和强势美元、全球经济萧条很有可能持续到明年。 与之前四次上调0.75个百分点相比，此次美联储的利率上调幅度有所缩小。6月份曾达到9%的美国消费者物价连续5个月下降，上个月降至7%出头，因此美联储放慢了上调利率的速度。但美联储主席鲍威尔表示：“焦点是为了将物价降低到2%的目标而提高利率，而不是降低。要走的路还很长。”这给明年内开始降息的期待泼了冷水。世界股市一致转为弱势。 上个月将基准利率上调至3.25%的韩国和美国的利率差距拉大到了1.25个百分点。这是22年零2个月以来的最大差距。明年美联储将把利率提高到5.25%，预计“王者美元”现象将持续下去。包括韩国在内的新兴国家的外国资金流出的忧虑进一步增大。在明年有可能出现1%左右、最坏的情况是负增长的情况下，韩国即使经济进一步下滑，家庭和企业的利息负担加重，也要追加上调利率。 再加上，在高利率、高物价中，失业率低到接近完全雇佣的程度，民间消费也得到坚实支撑，美国的这种情况和韩国完全不同。背负史上最大债务的韩国家庭在利息剧增、房价和股价下跌后，开始急忙收起钱包。韩国经济的支柱出口大企业随着欧盟、中国经济萧条的可视化，正在犹豫增加投资和雇佣。国际油价也会根据乌克兰战争的趋势、产油国减产与否，随时都会再次动摇。因较高的韩元对美元汇率、进口原材料价格而停留在5%左右的消费者物价上涨率，预计到明年初为止将维持目前的趋势。 韩国经济已经进入了经济萧条和通货膨胀叠加的历代级经济寒流。弱势群体的生活困难加深，企业也会接连破产。如果劳动者、个体户、企业、政府和政治圈不能以“一个团队”齐心协力，稍作忍耐和让步，将是一场很难取胜的战斗。

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