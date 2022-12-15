公示价格时隔14年再次下跌……明年拥有税负担将减轻. December. 15, 2022 07:59. by 崔东洙记者、李祝福记者 firefly@donga.com,bless@donga.com. 明年全国标准单独住宅和标准地（样地）公示价格将比今年下降近6%。标准单独住宅和标准地公示价格下降都是自2009年以后时隔14年来的首次。这是因为政府把公示价格现实化率（公示价格与市价的比率）恢复到2020年的水平，预计明年的拥有税（保有税）负担也会减少。 国土交通部14日表示，据调查，明年标准单独住宅的公示价格将下降5.95%，标准地将下降5.92%。标准单独住宅规模为25万套，是计算全国411万套单独住宅公示价格时的标准。以土地为例，全国3502万块土地中，有56万块土地起到标本作用。 标准单独住宅公示价格下降是自2009年（-1.98%）以来的第一次。明年的变动率与今年（7.34%）相比或将下降13.29个百分点，是历届最大跌幅。这很大程度上是因为适用了旨在缓解税负的“公示价格现实化修订计划”。明年标准单独住宅公示价格现实化率为53.5%，将恢复到2020年的现实化率（53.6%）水平。标准地公示价格现实化率也降至2020年（65.5%）的水平，达到65.4%。 据观测，明年公寓等共同住宅公示价格的下降幅度也会很大。据韩国房地产院统计，从今年1月开始到12月第一周（以5日为基准），全国公寓交易价格下跌了5.22%。韩国开发研究院（KDI）经济信息中心所长宋仁浩（音）表示：“房地产停滞持续，下降交易也持续，共同住宅公示价格的下降幅度可能会更大。”标准共同住宅公示价格将于明年3月公开。

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