未来市场研究会建议劳动改革……没有立法前景，只会是“令人痛苦的希望”. December. 13, 2022 07:42. . 受政府委托正在制定劳动改革方案的未来劳动市场研究会提出了转变工资体制为职务工资制、灵活处理僵硬的每周52小时制为主要内容的劝告案。根据这一方案，为了应对低生育、高龄化社会、第四次产业革命时代，应该大幅修改符合工厂时代的劳动相关制度。 未来市场研究会向政府建议，为应对因经济活动人口不足导致增长率下降的超高龄社会，通过调整工资体系，创造延长退休年龄的突破口；为此，应将根据工龄提高工资的定岗年薪制转换为根据劳动者的作用、成果、熟练度进行不同补偿的职务业绩工资制。方案还建议，每周52小时制的加班时间计算周期也要从现在的一周，根据行业、企业特性灵活调整为以月、季度、半年、年为单位的多元化。 在韩国之前成为超高龄社会的日本引进了向超过65岁的退休者提供企业工作到70岁的机会的法律。另外，为了不让企业忌讳雇用高龄人员，通过职务业绩工资制，可以根据业务调整工资。与此相比，在韩国，100人以上的企业中的56%、有工会的企业中的68%，是定岗年薪制，因此企业想减少工资高的高工龄劳动者。与以月、年为单位限制延长工作的发达国家不同，以周为单位管理的每周52小时制也是制约企业的人力运用、降低国家竞争力的因素。 从这一点来看，未来市场研究会的劝告方案具有说服力。青年一代希望不是根据年龄、工龄，而是根据业绩进行公正的补偿。为了赶上女性经济活动扩大、必要时按要求工作的“零工（Gig）工作量”增加等劳动市场的变化，改革也是不可避免的。对于劝告方案没有充分涉及的如何改善根深蒂固的劳动市场双重结构，政府也要加快步伐。 问题是，为了改革，需要修改劳动标准法等多数劳动关系法。如果不能说服劳动界和在野党，只会助长矛盾，改革很有可能只是空话。相比制定改革方案，更重要的是让国民接受改革的必要性。不能再重蹈过去口头上表现出强烈意志，最后以“希望拷问（以虚无缥缈的希望，令相信者受到折磨）”结束的改革失败覆辙。

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